Очки в наличии и под заказ

Лариса Зарубина

В этом году мы заказали наши третьи очки в Opticsite! И это наш четвёртый заказ в этом магазине.

Первые очки заказывали в 2013 году для нашего годовалого ребенка. Потом через год нам поменяли рецепт на линзы, и компания предложила нам вариант замены линз без оправки очков в Москву. Ещё через пару лет врачи более точно определили остроту зрения и прочие проблемы, и нам снова нужны были новые очки с очень сложными линзами. На сайте Opticsite я тогда не нашла линз по нашим характеристикам, но связалась с консультантами, чтобы узнать, куда вообще нам податься с таким рецептом на очки. Нам подобрали несколько вариантов, и в итоге для нас заказали линзы в Европе.

В этом году наш сын идёт в школу. Нам нужна была замена очков и по показаниям, и морально. И вот мы их получили. Всё отлично, ребёнок счастлив, родители довольны!

За эти годы (!) нашего сотрудничества с Opticsite хотим особенно отметить, что на каждое наше обращение мы получали подробнейшие консультации. Каждый раз нам предлагали выбор из нескольких вариантов. Линзы последние 2 раза заказывали HOYA с хорошим защитным покрытием, индекс 1.67 (тонкие). У сына рецепт на -6, астигматизм и прочее, а с такими линзами искажения размера глаз нет. Линзы мы выбирали по рекомендациям консультанта. И нам повезло, попадали на акции. Точнее так, мы готовы были подождать, пока начнутся акции. )))) От обычной стоимости наших линз скидки получались очень хорошие. Также в этом году нам с заказом прислали гарантию на просветляющее покрытие линз на 36 месяцев. Это тоже очень приятно!

Все три раза для очков мы выбирали оправу Miraflex. Оправы для деток у этой фирмы не содержат металлических элементов, и ребенок не мог навредить себе и сломать очки. Очки не съезжают, не падают. Консультанты по оправам тоже молодцы! При предыдущем заказе мы долго не могли определиться, и нам высылали фото оправ: вид сбоку, и сравнения по длине, и по цвету и форме. В общем, терпеливые, внимательные и, как в одном из отзывов написали, клиентоориентированные. )))

В нашем городе, Ульяновске, есть много магазинов оптики. Но в 2013 мы даже близко не смогли найти здесь того, что было нужно. И нам повезло, что нашёлся Opticsite!

Отзыв получился длинным, но это только потому, что хотелось рассказать, что здесь в Opticsite можно найти то, что нужно именно вам. Спасибо коллективу за хорошую работу! Удачи и процветания! Спасибо, что вы есть!

