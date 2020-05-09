+7 499 271-67-97
+7 985 111-68-28

Пн-пт 10:00–19:30
Сб 11:00–16:00

+7 499 271-67-97
+7 499 271-67-97 +7 985 111-68-28
Пн-пт 10:00–19:30
Сб 11:00–16:00

О магазине
Контакты
Избранное
Корзина
Пн-пт 10:00–19:30
Сб 11:00–16:00

+7 499 271-67-97 +7 985 111-68-28
  • Trussardi
  • MO
  • Nike
  • Nicoleta Buchi
  • Mirella Mori
  • Max Mara
Все бренды
Подбор линз по рецепту
Просто введите данные из рецепта, и наш автоматический помощник подберёт Вам подходящие линзы из каталога
Подобрать линзы
Изготовление очков
Изготовление очков любой сложности на самом современном оборудовании
подробности
4 ПРОСТЫХ ШАГА ЗАКАЗА ОЧКОВ
Выберите оправу
Или мы можем вставить наши линзы в вашу оправу
Введите рецепт
Или пришлите его фото
Выберите линзы
В этом Вам помогут: - удобный каталог линз; - модуль «подбор линз по рецепту»; - наши консультанты
Получите очки
Получите готовые очки
Статьи
Все статьи
Очки не должны быть единственными

Сколько у современного человека пар обуви? А одежда, а аксессуары (сумки, портфели, часы и т.д. и т.п.)? Так почему же подавляющее большинство тех, кто носит очки, считает, что они должны быть единственными?


"Краткий курс" оптики

Человек воспринимает окружающий мир через свои органы чувств: зрение, слух, обоняние и ощущение. Несмотря на то, что все эти чувства чрезвычайно важны, сказать, что они одинаково важны для человека было бы неверно. Ведь по оценкам специалистов до 90% информации об окружающем нас мире мы воспринимаем с помощью зрения.

Конструкторы Silhouette - безграничные возможности в создании Ваших очков

Австрийский концерн  Silhouette с момента своего основания был и по сей день остаётся одним из самых ярких и бесспорных лидеров мировой оптической индустрии.

Конструкторы Silhouette - ещё одно свидетельство неограниченных возможностей в создании Ваших неповторимых очков.

Очки в наличии и под заказ

OpticSite.ru — это удобный интернет-магазин оптики, в котором вы найдете все виды линз и оправ для них, а также очков, включая солнцезащитные и спортивные, от ведущих мировых производителей. Значимость острого зрения и надежной защиты для глаз невозможно переоценить. Однако сохранить ясное и четкое видение удается не всем. Поэтому грамотный выбор контактных линз или очков критически важен для поддержания здорового зрения на долгие годы. Современные технологии и безопасные материалы от лидеров оптического мира помогут решить эти задачи. Мы предлагаем продукцию лучших производителей: Carl Zeiss, Rodenstock, HOYA, SEIKO, Essilor, Silhouette, Andy Wolf, Davidoff, Jaguar, Lacoste, Tommy Hilfiger и др.

Наши плюсы

Огромный выбор. Ассортимент OpticSite.ru включает тысячи наименований. У нас есть любые типы корригирующих линз и оправ для них, все виды очков, в том числе спортивных и солнцезащитных, а также большой выбор футляров и средств по уходу. Вы можете приобрести товары премиум-класса с доставкой со склада или под заказ. На всю продукцию имеются сертификаты и действует гарантия в течение 12–36 мес.
Удобный каталог. Мы сделали все возможное, чтобы упростить вам поиск оптических товаров. С помощью умных фильтров, подробных описаний и качественных фотографий вы сможете легко подобрать для себя модели с оптимальными характеристиками. У нас предусмотрен уникальный инструмент поиска. Модуль «Подбор линз по рецепту» осуществляет автоматический отбор из каталога всех вариантов, подходящих под нужные параметры. Сориентироваться в разнообразии оптической продукции вам помогут информационные статьи на сайте.
Профессиональные сотрудники. В нашем интернет-магазине работают опытные консультанты, которые прекрасно разбираются в разновидностях очковых линз и оправ. Если вы не найдете в каталоге нужный вариант, обратитесь к ним за помощью. Значительная часть заказов, выполняемых нами, относится к категории сложных. Нередко приходится заниматься уникальными случаями, когда оптимальное решение либо неочевидно, либо затруднительно. Различные виды линз, сложно сочетающиеся параметры (удобная оправа и требования рецепта и т.д.) – всё это наша стихия.
Полный комплекс услуг. В нашем салоне вы можете заказать изготовление очков, отремонтировать их или купить запчасти для оправы. Наша лаборатория оснащена современным первоклассным оборудованием. Работы выполняют специалисты высшей квалификации. Мы предоставляем комплексную гарантию на продукцию и услуги мастерской.
Разумные цены. Наш интернет-магазин сотрудничает с надежными дистрибьюторами оптики. В OpticSite.ru вы приобретаете гарантированно оригинальную продукцию самых известных брендов. Мы сократили операционные расходы и регулярно проводим акции. Скидки по ним могут составлять до 50 %. Тысячи пользователей уже убедились в выгоде заказа у нас. Приглашаем вас стать нашим клиентом.
Офис компании OpticSite находится в Москве в шаговой доступности от метро. Вы можете получить подробную информацию о наших товарах и услугах по телефонам: + 7 (499) 271-67-97 и +7 (985) 111-68-98.
Отзывы
Все отзывы
Денис Семенов
Химки, 11 Сентября 2020
Очень доволен скоростью и качеством обслуживания по разумной цене, это тот случай, кода девиз компании совпал с реальностью.
Отдельное спасибо Рафаэлю за оперативность и профессионализм,  редко такое встречается, рекомендую!
Эльмира
9 Мая 2020
Хочу поблагодарить  за внимательное отношение к клиенту, подробные и качественные консультации. Спасибо большое!


Лариса Зарубина
Ульяновск, 10 Июля 2019
В этом году мы заказали наши третьи очки в Opticsite! И это наш четвёртый заказ в этом магазине.
Первые очки заказывали в 2013 году для нашего годовалого ребенка. Потом через год нам поменяли рецепт на линзы, и компания предложила нам вариант замены линз без оправки очков в Москву. Ещё через пару лет врачи более точно определили остроту зрения и прочие проблемы, и нам снова нужны были новые очки с очень сложными линзами. На сайте Opticsite я тогда  не нашла линз по нашим характеристикам, но связалась с консультантами, чтобы узнать, куда вообще нам податься с таким рецептом на очки. Нам подобрали несколько вариантов, и в итоге для нас заказали линзы в Европе.
В этом году наш сын идёт в школу. Нам нужна была замена очков и по показаниям, и морально. И вот мы их получили. Всё отлично, ребёнок счастлив, родители довольны!
За эти годы (!) нашего сотрудничества с Opticsite  хотим особенно отметить, что на каждое наше обращение мы получали подробнейшие консультации. Каждый раз нам предлагали выбор из нескольких вариантов. Линзы последние 2 раза заказывали HOYA с хорошим защитным покрытием, индекс 1.67 (тонкие). У сына рецепт на  -6, астигматизм и прочее, а с такими линзами искажения размера глаз нет. Линзы мы выбирали по рекомендациям консультанта. И нам повезло, попадали на акции. Точнее так, мы готовы были подождать, пока начнутся акции. )))) От обычной стоимости наших линз скидки получались очень хорошие. Также в этом году нам с заказом прислали гарантию на просветляющее покрытие линз на 36 месяцев.  Это тоже очень приятно!
Все три раза для очков мы выбирали оправу Miraflex. Оправы для деток у этой фирмы не содержат металлических элементов, и ребенок не мог навредить себе и сломать очки. Очки не съезжают, не падают. Консультанты по оправам тоже молодцы! При предыдущем заказе мы долго не могли определиться, и нам высылали фото оправ: вид сбоку, и сравнения по длине, и по цвету и форме. В общем, терпеливые, внимательные и, как в одном из отзывов написали, клиентоориентированные. )))
В нашем городе, Ульяновске, есть много магазинов оптики. Но в 2013 мы даже близко не смогли найти здесь того, что было нужно. И нам повезло, что нашёлся Opticsite!
Отзыв получился длинным, но это только потому, что хотелось рассказать, что здесь в Opticsite можно найти то, что нужно именно вам. Спасибо коллективу за хорошую работу! Удачи и процветания! Спасибо, что вы есть!
barrudo
13 Августа 2018

Уже несколько раз покупал в OpticSite очки.
Каждый раз это исчерпывающая консультация,
внимательность к оптическим деталям и качество изготовления линз.
Антон Силуанов

 

Medina Najafova
27 Июля 2018

Хочу поблагодарить  за быструю доставку и отличное качество товара!

Спасибо огромное! 

Вас могут заинтересовать:
Безободковые оправы мужские Детские оправы Женские оправы для очков Мужские оправы Carrera Мужские оправы для очков Оправа Jaguar Оправа Lacoste Оправа Max Mara Оправа Silhouette Оправа для очков Max Co Оправа для очков женская Max Mara Оправы Carrera Оправы Tommy Hilfiger мужские Оправы для очков Оправы для очков Tommy Hilfiger Солнцезащитные очки Silhouette